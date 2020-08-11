Лукашенко заслушал доклад об актуальных вопросах развития пищевой промышленности

– У вас было время изучить изнутри вверенные отрасли экономики. Какие проблемы видите в пищевой и перерабатывающей промышленности? Как вы их решаете и нужна ли помощь на уровне Правительства и Президента?
Глава государства констатировал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях:
– Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Наша система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно, крестьяне работают как никогда хорошо. Есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и экономику остановили, мы работали. Вперед, продавайте. Рынки открыты. Просто нужно шевелиться. Как мне докладывают министр сельского хозяйства и другие, вице-премьер – проблем со сбытом продукции нет. Надо усиливаться.
Очень важным направлением этого усиления белорусский лидер назвал увеличение экспорта:
– Как вы справляетесь с решением этой задачи? Отдельный вопрос – по поставкам в Китай.
Президент обратил внимание, что отечественные аграрии вырастили хороший урожай зерна, овощей и фруктов и поставил конкретную задачу:
– Все переработать до миллиграмма. Потерь не должно быть никаких. У населения тоже есть неплохой урожай. Это хорошее подспорье. Если мы хотим, чтобы население на своих приусадебных участках возделывало сельхозпродукцию, ее нужно выкупить у людей. Как идет переработка этой продукции? В том числе отдельно хотел бы услышать, как вы перерабатываете рапс. Рынки, цены и так далее.
Александр Лукашенко напомнил, что в свое время государство поддержало сахароперерабатывающие предприятия, организации кондитерской отрасли, создали холдинг «Минск Кристалл». Был принят ряд кадровых изменений.
– Как выполняются те задачи, которые тогда были поставлены? Как осваиваются новые рынки сбыта? – поинтересовался Глава государства.
На совещании обсудили также вопрос кадрового обеспечения в отраслях.
Глава "Белгоспищепрома" рассказал, как сработала пищевая промышленностьФото: БЕЛТА
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