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  2. Лукашенко заслушал доклад об актуальных вопросах развития пищевой промышленности

Лукашенко заслушал доклад об актуальных вопросах развития пищевой промышленности

Предваряя разговор, Глава государства отметил, что для некоторых участников совещания это первая встреча после назначения на новые должности. При их назначении Президентом были даны конкретные поручения. И сегодня Александр Лукашенко вернулся к этой теме:


– У вас было время изучить изнутри вверенные отрасли экономики. Какие проблемы видите в пищевой и перерабатывающей промышленности? Как вы их решаете и нужна ли помощь на уровне Правительства и Президента?

Глава государства констатировал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях:

– Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Наша система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно, крестьяне работают как никогда хорошо. Есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и экономику остановили, мы работали. Вперед, продавайте. Рынки открыты. Просто нужно шевелиться. Как мне докладывают министр сельского хозяйства и другие, вице-премьер – проблем со сбытом продукции нет. Надо усиливаться.


Очень важным направлением этого усиления белорусский лидер назвал увеличение экспорта:

– Как вы справляетесь с решением этой задачи? Отдельный вопрос – по поставкам в Китай.

Президент обратил внимание, что отечественные аграрии вырастили хороший урожай зерна, овощей и фруктов и поставил конкретную задачу:

– Все переработать до миллиграмма. Потерь не должно быть никаких. У населения тоже есть неплохой урожай. Это хорошее подспорье. Если мы хотим, чтобы население на своих приусадебных участках возделывало сельхозпродукцию, ее нужно выкупить у людей. Как идет переработка этой продукции? В том числе отдельно хотел бы услышать, как вы перерабатываете рапс. Рынки, цены и так далее.


Александр Лукашенко напомнил, что в свое время государство поддержало сахароперерабатывающие предприятия, организации кондитерской отрасли, создали холдинг «Минск Кристалл». Был принят ряд кадровых изменений.

– Как выполняются те задачи, которые тогда были поставлены? Как осваиваются новые рынки сбыта?  – поинтересовался Глава государства. 

На совещании обсудили также вопрос кадрового обеспечения в отраслях.







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Фото: БЕЛТА
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