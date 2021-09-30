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  2. Лукашенко – зарубежным послам: ожидаем от вас объективного взгляда на события и нацеленности на укрепление двусторонних отношений

Лукашенко – зарубежным послам: ожидаем от вас объективного взгляда на события и нацеленности на укрепление двусторонних отношений

Об этом Александр Лукашенко заявил во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. В частности, обращаясь к руководителям дипмиссий, Президент отметил:


– Уверен, в самом скором времени вы убедитесь в том, что мы готовы к активному сотрудничеству во всех сферах взаимного интереса. Ожидаем от вас объективного взгляда на события, нацеленности на укрепление двусторонних отношений, инициативных действий в реализации новых проектов.

Белорусский лидер поздравил послов с началом дипломатической миссии в Беларуси:

– Абсолютно убежден, что ваши профессионализм и целеустремленность придадут импульс взаимоотношениям между нашими странами. Искренне желаю вам успехов в ответственной дипломатической деятельности на благо наших народов.

Фото: БЕЛТА
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