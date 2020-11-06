Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости

Лукашенко: запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости

Президент принял участие в открытии первой очереди третьей линии Минского метрополитена. Четыре станции заработают в полном объеме с 12.30 субботы – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Выступая на торжественной церемонии открытия, Александр Лукашенко назвал это событием, которое качественно изменит жизнь города, придаст нашему городу больше комфорта и больше динамики.



– Это проект долгожданный, – подчеркнул Глава государства. – С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый – этот вид транспорта стал самым массовым и популярным. В общем-то, народным. Ежедневно услугами нашего метрополитена пользуются более 700 тысяч пассажиров – третья часть всего пассажиропотока Минска. Новая линия увеличит его, соединив через центр города южные и северные районы нашей столицы.

Президент сердечно поблагодарил всех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам, за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их внешнем облике.

На этом Глава государства остановился особо, напомнив, что в свое время требовал от метростроевцев не создавать под землей музеи. Это очень дорого. Но станции должны быть функциональны и красивы. Эта задача однозначно исполняется. Такие станции, как новые, это то, что сегодня нужно.

Отдельно Глава государства отметил безопасность третьей линии. Она оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. Все сделано с заботой о пассажирах.


Александр Лукашенко обратился к метростроителям:

– Более трех тысяч человек было задействовано на строительстве первой очереди. Всем спасибо, кто строил. Вы настоящие созидатели, ибо вы трудитесь во благо людей. Может быть, не все сегодня это оценят, но пройдет еще немного времени, все это по достоинству оценят. В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то этого не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают.


Президент убежден, что созидательно настроенных людей в белорусском обществе несоизмеримо больше. К ним обращены такие слова Главы государства:

– Таких, как вы, трудолюбивых и порядочных людей, в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная. К какой ломке вы готовы, та и будет. Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше – к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта, может, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена – кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта. Думаю, вы знаете об этой идее. Мною давно поручено разработать этот проект.

Глава государства тепло поздравил метростроителей, всех минчан и гостей столицы с запуском первой очереди третьей линии Минского метрополитена. Пожелал им новых свершений и личного благополучия, а Минску – процветания.









Президент поручил оказывать дальнейшую помощь людям старшего поколения

Президент видит дальнейшую перспективу развития метрополитена в строительстве наземного метро

Лукашенко открыл движение поездов на 3-й линии Минского метрополитена и осмотрел новые станции
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ржавчина груши – новый подход в лечении и профилактике опасного недуга
МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ
Какие декоративные культуры можно обрезать осенью
Байден перехватил лидерство в Джорджии после обработки 99% бюллетеней
На общественное обсуждение вынесен проект госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы
В Гомеле малыш пострадал от взрыва новогодней хлопушки
Илья Шиманович побил свой же рекорд Европы в плавании и задумывается о мировом
Главы правительств СНГ рассмотрят 18 вопросов
Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам
Задержаны братья-близнецы, принимавшие участие в массовых беспорядках в Жлобине
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в формате видеоконференции
В Гомеле иномарка сбила на переходе девочку-подростка - она в реанимации
Белстат: среди белорусских городов только в Шклове и Ивацевичах мужчин больше, чем женщин
В каждой шутке – идея для бизнеса. Tesla начала продавать алкоголь благодаря юмору Илона Маска
Когда устная договоренность не работает: почему при сделках с недвижимостью в документах иногда указываются заниженные суммы
Трамп заявил, что исход президентской гонки в США должен решить Верховный суд
Эксперт рассказал, почему полезно удалить Facebook со смартфона
В выходные будет преимущественно без осадков и до 13 градусов тепла
В Барановичском районе грибник нашел артснаряд
Школа ландшафтного дизайна. Урок двадцать шестой: преображаем заброшенный участок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Сегодня днем следователи ограничат движение на участке трассы М-1
В Минске столкнулись три автомобиля
Nokia возродит культовые кнопочные телефоны нулевых
В Минской области поезд насмерть сбил пожилого велосипедиста
Новый антирекорд: в России зафиксировали более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Матчами в Минске и Витебске стартует 28-й тур чемпионата страны по футболу
Усовершенствован порядок предоставления кредита для оплаты первого высшего образования – ФПБ
Обряду «Розгары» из Чашникского района присвоен статус историко-культурной ценности
Более 91 тыс. счетов "Семейный капитал" открыто в Беларуси
Народный календарь: традиции празднования Осенних Кузьминок
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Ловушка для джипа
Лукашенко открыл движение поездов на третьей линии Минского метрополитена и осмотрел новые станции
Сирия осталась без электричества
"Абсолютная ложь": крупные американские телеканалы прервали выступление Трампа
К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей
Полина Гагарина сыграет главную роль в сериале
В рамках месячника по озеленению на Гродненщине высажено почти 18 тысяч деревьев и кустарников
Интрига сохраняется: в Неваде будут принимать избирательные бюллетени до 10 ноября
Лукашенко: запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости
Президент видит дальнейшую перспективу развития метрополитена в строительстве наземного метро
Телеведущая Екатерина Старчевая: на ТВ нужно быть готовым к самопожертвованию
мнение
Вадим ГИГИН
Самые невероятные…
В Полоцке сегодня после реконструкции откроется мост через Западную Двину
Ночью возможны сбои в работе банковских карт и терминалов
Президент поручил оказывать дальнейшую помощь людям старшего поколения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ