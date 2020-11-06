Лукашенко: запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости

Президент принял участие в открытии первой очереди третьей линии Минского метрополитена. Четыре станции заработают в полном объеме с 12.30 субботы – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Выступая на торжественной церемонии открытия, Александр Лукашенко назвал это событием, которое качественно изменит жизнь города, придаст нашему городу больше комфорта и больше динамики.







– Это проект долгожданный, – подчеркнул Глава государства. – С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый – этот вид транспорта стал самым массовым и популярным. В общем-то, народным. Ежедневно услугами нашего метрополитена пользуются более 700 тысяч пассажиров – третья часть всего пассажиропотока Минска. Новая линия увеличит его, соединив через центр города южные и северные районы нашей столицы.



Президент сердечно поблагодарил всех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам, за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их внешнем облике.



На этом Глава государства остановился особо, напомнив, что в свое время требовал от метростроевцев не создавать под землей музеи. Это очень дорого. Но станции должны быть функциональны и красивы. Эта задача однозначно исполняется. Такие станции, как новые, это то, что сегодня нужно.



Отдельно Глава государства отметил безопасность третьей линии. Она оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. Все сделано с заботой о пассажирах.







Александр Лукашенко обратился к метростроителям:



– Более трех тысяч человек было задействовано на строительстве первой очереди. Всем спасибо, кто строил. Вы настоящие созидатели, ибо вы трудитесь во благо людей. Может быть, не все сегодня это оценят, но пройдет еще немного времени, все это по достоинству оценят. В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то этого не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают.







Президент убежден, что созидательно настроенных людей в белорусском обществе несоизмеримо больше. К ним обращены такие слова Главы государства:



– Таких, как вы, трудолюбивых и порядочных людей, в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная. К какой ломке вы готовы, та и будет. Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше – к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта, может, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена – кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта. Думаю, вы знаете об этой идее. Мною давно поручено разработать этот проект.





Глава государства тепло поздравил метростроителей, всех минчан и гостей столицы с запуском первой очереди третьей линии Минского метрополитена. Пожелал им новых свершений и личного благополучия, а Минску – процветания.

