Лукашенко: запрос на справедливость в мире только растет

Об этом Президент заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Обращаясь к участникам форума, Александр Лукашенко отметил:
– В этом смысл нашей модели социально ориентированного государства, доказавшего свою жизнеспособность, невзирая на мировые санкции и политическое давление. Мы на пороге новых судьбоносных решений, и нам есть на что опереться в своем движении к новым целям.
Глава государства отметил очевидный прогресс Беларуси в самых разных областях, что подтверждено авторитетными международными рейтингами.
– Мы утвердили статус самостоятельного игрока на международной арене и надежного участника различных интеграционных объединений. Сохранили свои миротворческие позиции, выдвинули ряд инициатив глобального масштаба. Мы по мерками мировым небольшое, среднее европейское государство. Стабильно занимаем высокие места в рейтинге индекса человеческого развития. По индикатору ожидаемой продолжительности жизни Беларусь на втором месте среди стран – участниц СНГ. В ежегодном рейтинге эффективности национальных систем здравоохранения опережаем таких лидеров, как Соединенные Штаты Америки и наша Россия… Традиционные отрасли – машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство – работают бесперебойно. Вопреки всем вызовам мы достигли наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран Евразийского экономического союза…
По словам Александра Лукашенко, эти и ряд других достижений войдут в историю пятилетки, но запомнится она, к сожалению, и потрясениями:
– Потрясениями, которые встряхнули весь мир. В том числе и нас. По-новому расставили приоритеты в жизни людей, акценты в международных отношениях. Можно честно и открыто сказать: мир ошалел.
Президент подчеркнул, что минувший год был трудным для всего человечества, но зато мы увидели, как в один миг от идей глобального развития большие и малые государства перешли к стратегии национального выживания:
– Помните, мы все время боролись против глобализма. Его навязывали нам – от США до других крупных государств. И как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились. Все замкнулись. И плевать на друзей, на соседей. Все закрылись в своих границах. Так где же этот глобализм? Поэтому не верьте, когда говорят "демократия", "глобализм" и прочее. Это чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация изменится хоть чуть-чуть, они мгновенно изменят свою политику.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: запрос на справедливость в мире только растет
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