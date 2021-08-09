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  2. Лукашенко – Западу: надо успокоиться и подумать, как нам выходить из этой ситуации

Лукашенко – Западу: надо успокоиться и подумать, как нам выходить из этой ситуации

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом».


Обращаясь к тем, кто вводит санкции против Беларуси, Глава государства заявил:

– Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Вы же развяжете третью мировую войну! Не будет в ней победителей, а если и будут, то это не вы. Поэтому успокойтесь – и давайте, пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет. Это мой вам совет! 

Фото: БЕЛТА
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