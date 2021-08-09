Лукашенко – западным провокаторам: вы воюете против всего славянского мира

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом». Глава государства напомнил ситуацию с покушением на журналиста Григория Азаренка:
– Человек (преступник. – Прим. ред.) шел с оружием, и то мы его не застрелили. Он мерзавец. А надо было, как в России: подозрение на терроризм? Поставили пулеметы, подогнали БМП или БТР и расстреляли весь дом, стерли с лица земли. Вот тогда понимать будут.
Александр Лукашенко добавил, что противники Беларуси с Запада пытаются подвести его под Гаагу:
– Они ищут, за что уцепиться. Слушайте, как можно дойти до того, что эту пацанку (спортсменку Тимановскую. – Прим. ред.), которой я после ее проделок в декабре Президентскую стипендию дал, она сидела на зарплате, получала Президентскую стипендию, – 36-е место заняла по своей специальности. Хуже нельзя. Ее после этого надо было уже отправлять. Они за это уцепились и начали крутить, а не за что ухватиться. Но я могу дать им повод, не вопрос. Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку.
Акции на границе проводятся специально, продолжил Александр Лукашенко. Их цель – провокация на ответные действия:
– Мы пока терпим. Вы же видели: машину поставили пограничную, мигалки и гонят сюда людей. А ребята стоят с этой стороны – они же за нарушение государственной границы по нашим законам (делают. – Прим. ред.) предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное – на поражение. Так вы допрыгаетесь. Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения. Поймите, вы не только со мной связались. Вы воюете против всего славянского мира. Вас даже в Литве пограничники не поддерживают.
Фото: БЕЛТА