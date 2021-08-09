Лукашенко – западным представителям: зачем вы разворачиваете бойню в центре Европы?

Об этом заявил Глава белорусского государства Александр Лукашенко, завершая сегодняшний «Большой разговор с Президентом».

Белорусский лидер заявил, что хотел бы пожелать иностранным представителям, присутствовавшим на мероприятии, если у них что-то есть человеческое, вникнуть и понять, что было и что происходит. И хотя бы просто не мешать нам:

– Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать. Нет интереса – отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас все равно не оторвете от России и не склоните на свою сторону! Мы с вами хотели сотрудничать, мы до выборов предлагали многое – и вы нас принимали. Почему вы вдруг обезумели на Западе? Зачем вам надо было совершить попытку сломать нашу страну? Мы же нормальные имели отношения, и была перспектива их выстраивать. Но вы же сами все угробили собственными руками!

Александр Лукашенко добавил:

– Мы не были против России, это наша братская страна. Это наше общее Отечество от Владивостока до Бреста, поймите вы наконец! Это наше с русскими общество. Мы ничем не отличаемся от русских, вообще от россиян ничем не отличаемся. Вы это должны воспринять как данность. Если вы эту данность нашу величайшую не воспримите, быть войне. А зачем?! Этой войны не будет сегодня, при нас, но зачем, чтоб наши дети воевали? И вы должны это признать! Признать, что Китай поднялся в том числе благодаря Евросоюзу и особенно Америке.

Белорусский лидер заметил:

– Вы богаты, вы можете заплатить CNN и прочим деньги – и они будут бряцать языком. Остановитесь наконец! Ведь лучше жить в мире. Посмотрите, какая природа, какая красотища в той же Великобритании! Да, загадили вы Западную Европу, но не совсем. Есть хорошие места, есть горы. Зачем вы разделительные линии вносите спустя столько лет? Зачем вносите бойню в центре Европы? Беларусь – это даже не Украина, Беларусь – это святое место. И если здесь не дай бог что-то произойдет вопреки этому светлому – быть войне. Беларусь никто не уступит. Я хочу, чтобы вы это осознали. Мы не хотим войны. Но если вы к нам придете с войной, мы будем вынуждены отвечать. И наше общество в этой ситуации монолитно. И вы с нами не справитесь.

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