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  2. Лукашенко: западные противники хотят запугать не Президента, а белорусский народ

Лукашенко: западные противники хотят запугать не Президента, а белорусский народ

Сегодня во время «Большого разговора с Президентом» Александр Лукашенко согласился с прозвучавшим мнением о том, что сейчас противники Беларуси вновь пытаются раскачать ситуацию в преддверии 17 сентября:


– Я в этой жизни что-то сделал. Поэтому запугать меня трибуналом, расстрелом… Ну расстреляем, ну поплачет часть нашего белорусского народа недели полторы, памятник установят – я все равно когда-то умру. Бесполезно меня пугать этим. Они хотят запугать скорее не меня, они хотят их (белорусов. – Прим. ред.) запугать, что мы вот вашего атамана определим в Гаагу, а потом с вами разберемся. Так уже пуганые.

Кроме того, на случай худшего развития событий Президент принял соответствующий Декрет:

– Они нас не возьмут уже голыми руками. Никогда. А тем более у нас военно-политический союз жесткий с Россией, там мы нигде не отступаем ни на сантиметр. У нас нет даже никаких споров. Россия всегда нас поддержит в этом плане… Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Им надо бояться этого. Но только мы не трусливого десятка, потому что это не столько наши личные, сколько ваши (народа. – Прим. ред.) интересы.

Фото: БЕЛТА
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