Президент возмущен тем, что западные страны при своем крайне недружественном отношении к Беларуси требуют от нашей страны помощи в решении ряда актуальных задач. Об этом Александр Лукашенко сегодня заявил в Брестской крепости:
– Эти очумелые, вон там, рядом (за границей на Западе. – Прим. ред.) ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а поставив, начали уничтожать. И они (граждане этих стран. – Прим. ред.) ринулись через Центральную Азию, Россию туда – на толерантный Запад. Они их пригласили. И сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов.
Глава государства также обратил внимание на требования Запада защитить их от контрабанды. В том числе наркотиков и ядерных материалов. Александр Лукашенко задает вопрос:
– Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали как и прежде? Вы нас информационно душите. Методично и коллективно рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов. Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку.
Между тем Минск все еще не отказывается от конструктивного взаимодействия, к чему и призывает партнеров:
– Боремся против этого зла как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно! Вы опоздали, господа!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Запад требует от Беларуси защиты
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