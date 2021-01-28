Лукашенко: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы

Президент созвал совещание по вопросам совершенствования законодательства. Начиная разговор, Александр Лукашенко сделал акцент на том, что прошедший год стал по многим аспектам поучительным:
– Шествия "протестунов", призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы и насилие в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы – вот далеко не полный перечень того, с чем нам пришлось столкнуться.
Глава государства обратил внимание на то, что вся эта подрывная деятельность активно направлялась и финансировалась из-за рубежа. Через социальные сети и мессенджеры шла координация незаконных акций, вбрасывалась информация, нацеленная на дискредитацию усилий по наведению порядка в Беларуси. Удар в основном выдержан, но из ситуации надлежит сделать выводы на перспективу:
– Правоохранительные и иные государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной "цветной революции", как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов. Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу…
Глава государства требует найти способы разобраться с деятелями, которые пытаются "шатать" страну. И главный здесь механизм – правовой. При этом Президент отметил, что за последние годы в стране многое сделали в направлении либерализации правовых норм. Но есть у этого процесса и другой ракурс:
– Произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.
Александр Лукашенко подчеркнул, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. В развитие Президент ставит вопросы:
– Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом – в тех же Франции, Германии, да и России соседней?.. Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране. Именно они должны сказать свое слово.
Глава государства четко определил зоны ответственности. Координирует соответствующую работу Государственный секретариат Совета Безопасности. Активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура. Верховный Суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.
Задачи совещания Президент определил так:
– Хочу услышать от присутствующих здесь руководителей максимально взвешенные предложения по тематике совещания. Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы
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