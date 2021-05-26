Лукашенко: закаляется народ, но это не окончание, надо развиваться дальше

Инциденты, подобные рижскому, рождают в народе всплеск патриотизма и уважения к своим государственным символам. Такую мысль высказал Президент, комментируя демарш мэра Риги и министра иностранных дел Латвии, снявших государственный флаг Беларуси, установленный в столице Латвии вместе с другими флагами государств, чьи команды участвуют в чемпионате мира по хоккею. Глава государства убежден, что латвийский народ такие действия в основной своей массе не поддерживает. Александр Лукашенко сказал об этом остро:
– Если бы эти мерзкие министр иностранных дел Латвии и мэр Риги, мерзавцы, немножко поумнее были, они бы подумали, кому это выгодно. Я не думаю, что им это выгодно. Просто мерзавцы. Все люди поймут: мерзавцы. Там есть некая кучка, которая будет им аплодировать. Но они, если бы были умными, поняли бы, что подавляющее большинство этого не поймет и не поддержит. Так в Латвии и произошло.
При этом Глава государства обратил внимание на реакцию людей в Беларуси:
– Видите, как народ встал? Такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми. Мы становимся народом, если хотите. Конечно, патриотизм и войны вызывает, и прочее. Нам бы очень этого не хотелось. И было бы поменьше таких вещей, которые возбуждали бы в нас такой патриотизм. Не очень хорошо, не очень красиво. Нам пришлось вышвырнуть отсюда этих дипломатов. Они ответили зеркально. Что в этом хорошего?
Глава государства резюмировал:
– Мы должны созреть. Мы должны постепенно стать народом, у которого есть свои символы. Но эти факты надо брать сенаторам и депутатам, показывать обычным людям и доносить до них правду. Активней надо быть. Если вы приедете в аудиторию и пронзительно это донесете, сто процентов этой аудитории пойдет и купит флаги… Закаляется народ. Четверть века мы строим государство. Прошли определенные этапы, и народ стал другим. Он народом стал. Но это еще не окончание. Надо дальше развиваться.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: закаляется народ, но это не окончание, надо развиваться дальше
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