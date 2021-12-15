Лукашенко: задача нового губернатора Витебщины – поднять доверие жителей к областной власти

Об этом Глава государства заявил сегодня в Витебске, представляя в должности нового председателя Витебского облисполкома Александра Субботина. По словам Президента, у Витебщины есть свои уникальные преимущества, которые недоиспользованы, не дают нужной финансовой отдачи. Это богатые водные и лесные ресурсы, обширные площади природоохранных территорий, значимые минерально-сырьевые запасы – глинистого сырья, доломита, торфа, сапропелей.
– Развитые мощности нефтехимической промышленности должны давать импульс производству полимерных и строительных материалов, – отметил Александр Лукашенко.
По его словам, накопленные компетенции в производстве обуви, ковровых изделий, льнопереработке, пищевой промышленности, приборостроении, станкостроении, текстильной и швейной промышленности необходимо конвертировать в реальное развитие и рост объемов производства и продаж.
– Поставленная мной задача по реализации одного крупного инвестиционного проекта в каждой области весьма актуальна, – подчеркнул Глава государства. – Думаю, Александр Михайлович (Субботин. – Прим. ред.) свой проект придумает и создаст. И, конечно, надо завершить уже начатые проекты, которые пробуксовывают и оттягивают на себя народные средства. Все они должны заработать на полную мощность и дать людям достойный кусок хлеба, а государству – прибыль. Это Оршанские мясокомбинат и льнокомбинат, Миорский металлопрокатный завод и многие другие.
Президент напомнил о своем обещании побывать в Миорах лично и детально ознакомиться с работой нового завода.
– На полную мощность должен заработать мультимодальный промышленно-логистический комплекс в Болбасово, о котором так много говорилось, – отметил Александр Лукашенко.
Он констатировал, что ситуация в реальном секторе областной экономики отрицательно сказывается на благосостоянии граждан:
– Обратите внимание на уровень доходов населения. По средней заработной плате область находится на последних местах среди регионов. Зарплату менее 600 рублей получает каждый пятый работник Витебщины. Этого быть не должно!
По словам Президента, неудивительно, что такие условия непривлекательны для населения региона:
– Задача новому губернатору и вам – поднять доверие жителей к областной власти. Люди должны поверить, что вы не только видите пути развития, но и способны их реализовать.
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