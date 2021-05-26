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Лукашенко за сохранение и переформатирование сельских и поселковых Советов

На эту тему Александр Лукашенко высказался, отвечая на вопрос члена Совета Республики Татьяны Рунец сегодня во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Так, Председатель ЦИК Лидия Ермошина выступает против существования таких Советов, обратил внимание Президент:


– И она права в том плане, что они слабо работают. Мы их не задействовали как надо. Хотя я был в свое время депутатом местного Совета. С другой стороны, а что, по большому счету, потребовать от сельского Совета?

Президент считает сохранение сельских Советов необходимым, но их функционирование нужно усовершенствовать:

– Во-первых, сформировать качественный состав, подумать, какое будет количество. 9–11 человек. Это будут бойцы на месте, если мы качественно изберем. Это будут люди, на которых даже вы будете опираться, не говоря уже о вертикали власти.


Пожилым людям, которых в сельской местности большинство, зачастую важно просто встретиться и поговорить с депутатом, отмечает Президент:

– Надо сделать так, чтобы в каждом агрогородке был этот Совет, чтобы к производственной структуре их как-то прикрепить. То есть надо определить роль и место, полномочия и качественно избрать Совет. Даже если они не будут так эффективно работать, как Лидия Михайловна (Ермошина, глава ЦИК. – Прим. ред.) хочет – а надо, чтобы они эффективными были, – ну так у нас будут эти «штыки». Мы же деньги не платим. И потом, это тысячи человек, у которых будет вырабатываться не только внутренний патриотизм, но и некий стиль работы с людьми. Это еще школа, если можно сказать, воспитания людей.


Ликвидировать институт сельских Советов – не проблема, но каков в этом случае выигрыш? Поэтому Глава государства предлагает активнее их задействовать в жизни страны. 

Фото: БЕЛТА
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