Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов

– В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытание на прочность прежде всего своих убеждений. День вступления в должность Президента, день инаугурации – это день нашей с вами Победы: убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали Президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. В этом плане нам предстоит еще немало сделать.
Президент подчеркнул, что текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональной период:
– Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. Вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих (даже, может быть, единственные), где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять нашу страну. Мы убедились, что наши граждане в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Несмотря на дьявольски извращенные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу. Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети. Мы – народ.
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