Лукашенко: я приветствую разные настроения, но есть такие, которые не хотят работать

- Сегодня не все однозначно, и в трудовых коллективах разные настроения. Я приветствую разные настроения. Но есть такие, которые не хотят работать.Александр Лукашенко, в частности, раскритиковал строителей, которые перестали возводить социальные объекты.- Вы сегодня остановили какой-то там «Гродножилстрой». Родные мои, мы обойдемся даже без «Гродножилстроя». У нас достаточно в стране строителей.Президент напомнил ​ собравшимся о заслугах региона, о возводящихся там объектах (АЭС в том числе) и создании в связи с этим рабочих мест. Высказал такую позицию: зачем своими руками ломать то, что создавалось десятилетиями?- Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. И я прошу губернатора и председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать – не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим.Александр Лукашенко добавил:- Мне поступает информация, что здесь, как и по всей стране есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам. Чтобы занять места государственных предприятий.По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место факты давления:- Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им.