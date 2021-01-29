Лукашенко: я несу ответственность за судьбы молодых

Об этом Президент заявил на встрече со студенческой молодежью. Разговор Александр Лукашенко начал без долгих преамбул, отметив, что пришел по приглашению самих молодых людей, как только позволил рабочий график:



– Я рад, что вы настроены на диалог. Не буду скрывать, мне тоже есть о чем поговорить с вами – нашей, как мы часто отмечаем, самой продвинутой и прогрессивной частью общества.



Глава государства отметил, что его отношение к молодежи неизменно ни при каких обстоятельствах. В нем много личного:



– Создавая фактически с нуля суверенную Беларусь, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас... А значит, несу за это полную ответственность. Не только за ваши судьбы, но и за судьбы следующих поколений белорусов.



По словам Президента, нынешнее взрослое поколение возлагает большие надежды на молодежь:



– Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал – всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас…



Александр Лукашенко отметил, что люди его поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены:



– Меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все…



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