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  2. Лукашенко: я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы

Лукашенко: я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с местными жителями агрогородка Тихиничи, который он посетил с рабочей поездкой. Президент обратил внимание на то, что в мире и вокруг нашей страны сложилась непростая обстановка:


– То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, – это не шутка.

Глава государства напомнил о примерах, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков. Результатом этого становились в том числе и военные конфликты.

– Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда… Мы уже наелись этого. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая.

Обращаясь к местным жителям и всем белорусам, Александр Лукашенко рассказал, чего ждет от них, и заверил:

– Мы будем решать все вопросы, которые должны решать Президент и Правительство, губернаторы. У вас есть своя работа, своя жизнь, свои семьи – смотрите их. Надо будет ваша помощь – я позову вас. Пока живите спокойно, никого не бойтесь, у нас есть кому вас защитить.

Фото: БЕЛТА
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