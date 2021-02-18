Лукашенко: я не еду в Россию чего-то просить

По словам Александра Лукашенко, во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым:



– Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства.





