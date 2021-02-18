Об этом Президент заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время состоится его встреча с Президентом России Владимиром Путиным:
– Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку – и вот: «Лукашенко приедет аж три миллиарда просить». Я не еду туда чего-то просить. Вот вы видели, мы подписывали на этот год документы по энергоносителям, что для нас чувствительно, по общим рынкам – вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить.
По словам Александра Лукашенко, во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым:
– Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: я не еду в Россию чего-то просить
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