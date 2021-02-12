Лукашенко: я не боюсь никакой точки зрения, готов дискутировать с каждым

"Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми! Я не боюсь никакой точки зрения. Я готов дискутировать с каждым, – сказал Глава государства. – Нет развития, если нет конкуренции идей и мыслей".
"Но надо понимать: ты пришел работать, ты в бизнесе работаешь, в производстве – один порядок. Пришел в политику – родные мои, там очень тесно, – обратил внимание белорусский лидер. – Один Президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло. Не понимая того, что президентское кресло и Президент в Беларуси – это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и блага на тебя сыплются. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь Президентом, если будешь царствовать", – подчеркнул белорусский лидер.
"Поэтому в бизнесе конкуренция – это одно, в политике – другое. И законы, и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите, но помните, что вас могут в этой политике исполосовать", – добавил Александр Лукашенко.Фото: БЕЛТА