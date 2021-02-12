Лукашенко: я не боюсь никакой точки зрения, готов дискутировать с каждым

– сказал Глава государства.обратил внимание белорусский лидер– подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому в бизнесе конкуренция – это одно, в политике – другое. И законы, и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите, но помните, что вас могут в этой политике исполосовать", – добавил Александр Лукашенко.