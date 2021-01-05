Об этом Глава государства заявил, комментируя Указ об объявлении 2021-го года Годом народного единства и свое новогоднее заявление о необходимости перевернуть страницу и прекратить ненужную конфронтацию:
– Я это делал не для того, чтобы кому-то и что-то показать, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы! Я это говорю, как бы это кому-то ни нравилось. Вы, особенно в Минске, должны понимать, что, кроме Минска, у нас Беларусь – говорят, маленькая – она большая. И не надо думать, что вот вы, молодежь, которая здесь, в Минске, решаете судьбу страны. Выборы – это когда и у молодого человека 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковы.
О своих оппонентах Президент сказал так:
– Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало... Если кто-то думает иначе, через год-два вы это поймете.
Глава государства еще раз особо отметил: другой земли у нас не будет.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно
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