Лукашенко: я буду вести диалог только с трудовыми коллективами

Об этом Глава государства заявил, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината «Дзержинский». Говоря о своих оппонентах, Президент отметил, что заранее видел замыслы их, а также тех, кто за ними стоит:



– Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят.



По словам Александра Лукашенко, его оппоненты поначалу требовали пересчета голосов, но быстро отказались от этой идеи и стали требовать новых выборов.



– Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили. А почему мы должны под чью-то дудку плясать? Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог.