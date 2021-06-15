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Лукашенко выступил против продажи Оршанской фабрики художественных изделий

Об этом Президент заявил сегодня, посещая это предприятие. Главе государства доложили о планах продажи фабрики СООО "Белвест". Однако Александр Лукашенко предложение не поддержал, подчеркнув, что с 1 августа предприятие поступает в распоряжение Оршанского льнокомбината.

Фото: БЕЛТА

Но прежде Глава государства поинтересовался у заместителя директора фабрики Лилии Вишняковой, каково мнение коллектива по поводу предложенной продажи предприятия «Белвесту».

- Коллектив вообще-то не против, - последовал ответ.

- А почему вы шить не хотите? – удивился Александр Лукашенко. – Вы знаете, что у нас самый большой дефицит сегодня швей? Вот сейчас перейдем к Суманееву (гендиректор «Белвеста». – Прим. ред.) и там ваши швеи не нужны будут как швеи. Мы потеряем самый ценный продукт.

По словам Лилии Вишняковой, на предприятии хотели бы сохранить участок вышивки. После чего Глава государства обратился к заместителю гендиректора Оршанского льнокомбината Ольге Неводничей с вопросом, почему бы комбинату не присоединить к себе фабрику художественных изделий. Она ответила, что лет пять назад такое предложение было, но коллектив фабрики на тот момент выбрал самостоятельный путь. Сейчас на комбинате хотели бы на базе фабрики художественных изделий развивать пошив одежды. Но вплотную готовы заняться этим со следующего года, по завершении двух начатых инвестпроектов.  

- Нам надо больше производить льняных изделий, - подчеркнул Александр Лукашенко. – Это наше, родное. Почему, Николай Николаевич (Н.Н.Шерстнев, председатель Витебского облисполкома. – Прим. ред.), вы не рассмотрели этот вариант (присоединения фабрики к льнокомбинату. – Прим. ред.), а сразу пришли к крайнему варианту – продаже? Нам надо лен отшивать.

Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на фабрике и подверг резкой критике организацию и условия работы, назвав увиденное «прошлым веком и бардаком». А чуть позже озвучил такое решение:

- Фабрика с 1 августа (все документы должны быть у меня на столе) поступает в распоряжение льнокомбината. К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид. В течение июля сюда надо назначить руководителя.

Коллективу предприятия Александр Лукашенко поручил передать:

- К концу года здесь зарплата будет более-менее нормальная. Люди у нас работящие - давай им работу, они будут работать и надо им заплатить.

Глава государства пояснил мотивы своего решения:

- Мы отвратительно работаем с льном. Мы делаем прекрасные ткани, в мире уже нет этих тканей. Умеем отшивать изделия из ткани. Но мало, надо агрессивнее работать. И вот эта пандемия (не было бы счастья, да несчастье помогло), она вам поможет. Люди будут брать, если мы развернемся.

Президент пообещал в конце года еще раз лично посетить фабрику и проверить выполнение данных поручений. Что касается интересов «Белвеста», то Александр Лукашенко поручил подыскать для предприятия участок для расширения производства обуви.
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