Лукашенко выступил против продажи Оршанской фабрики художественных изделий

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Но прежде Глава государства поинтересовался у заместителя директора фабрики Лилии Вишняковой, каково мнение коллектива по поводу предложенной продажи предприятия «Белвесту»., - последовал ответ.– удивился Александр Лукашенко. –По словам Лилии Вишняковой, на предприятии хотели бы сохранить участок вышивки. После чего Глава государства обратился к заместителю гендиректора Оршанского льнокомбината Ольге Неводничей с вопросом, почему бы комбинату не присоединить к себе фабрику художественных изделий. Она ответила, что лет пять назад такое предложение было, но коллектив фабрики на тот момент выбрал самостоятельный путь. Сейчас на комбинате хотели бы на базе фабрики художественных изделий развивать пошив одежды. Но вплотную готовы заняться этим со следующего года, по завершении двух начатых инвестпроектов., - подчеркнул Александр Лукашенко. –Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на фабрике и подверг резкой критике организацию и условия работы, назвав увиденное «прошлым веком и бардаком». А чуть позже озвучил такое решение:Коллективу предприятия Александр Лукашенко поручил передать:Глава государства пояснил мотивы своего решения:Президент пообещал в конце года еще раз лично посетить фабрику и проверить выполнение данных поручений. Что касается интересов «Белвеста», то Александр Лукашенко поручил подыскать для предприятия участок для расширения производства обуви.