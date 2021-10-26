Лукашенко высказался о волнующих людей нюансах выделения арендного жилья

Об этом Глава государства заявил во время общения с коллективом Лидской центральной районной больницы. Президенту задали вопрос о сохранении статуса нуждающегося после получения арендного жилья. Глава государства обозначил, что выделение подобного жилья всегда было в том числе способом закрепления кадров, а возможность изменения существующего порядка – это в первую очередь не вопрос изменения законодательства, а финансовый вопрос.
– Живите, вас же никто не выгоняет. Что меня настораживает, отдельные ставят этот вопрос: ну а вдруг я ушел от этого нанимателя куда-то? Арендное жилье – это фактор сдерживания текучести был, я его вводил, – отметил Александр Лукашенко. – Но подумаем, как помогать в такой ситуации людям. Думаю, что каждый губернатор и мэр города знают, сколько надо учителям и врачам квартир. Мы подумаем, как решать. Потому что учитель и врач – это основа нашего государства.
Государство, добавил Александр Лукашенко, и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья:
– То, что мы увеличим количество жилья, – это точно.
Глава государства напомнил, что в стране в целом построено уже достаточно различных социальных объектов и нужно их максимально задействовать и эффективно использовать. И вместо того, чтобы строить новые, пустить эти средства в том числе на повышение благосостояния граждан.
– Людям надо дать зарплату и дать возможность построить квартиры.
Президент также обратил внимание на вопрос поддержки многодетных семей:
– Если мы не защитим, не поддержим многодетные семьи, завтра мы останемся без населения, не будет страны.
Фото: БЕЛТА