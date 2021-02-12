Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Президент заявил:
– Был затронут принципиальный вопрос, прежде всего для Президента. Разные люди подчеркивали – и военные, и невоенные, предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета! И честно говоря, мы и не проводили курс, который был жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая Конституцию. Вот такая конституционная норма. Жизнь менялась. И мы были вынуждены подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому в Конституции, видимо, и надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования. Но прежде надо принять Концепцию национальной безопасности. Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане.
Отдельно Александр Лукашенко высказался о законодательстве по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений:
– Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Это важно не только для того, чтобы пресечь всякие массовые беспорядки. Важно, чтобы мы еще выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время Парламент примет соответствующие законы.
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Лукашенко высказался о сохранении страной нейтралитета и изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков
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Фото: Александр КУШНЕР