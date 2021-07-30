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Лукашенко высказался о скрытых мотивах "печенек от Байдена"

Политическая поддержка "беглых" ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.


"Политическая поддержка "беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Говорят, печенюшками какими-то угостил. Слушайте, я не первый год Президентом (работаю. - Прим. БЕЛТА), я хорошо знаю двух предыдущих американских президентов, даже трех. Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман (обращаясь к премьер-министру Роману Головченко. - Прим. БЕЛТА), надо отправить несколько пачек", - с долей иронии отметил глава государства.

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Александр Лукашенко в том числе высказался о скрытых мотивах американского Президента: "Байден клюнул на то, что там будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка - психологических атак против Беларуси и России. У него сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели - бензоколонка, нефть, ядерное оружие (на днях Джо Байден заявил, что экономика России якобы опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. - Прим. БЕЛТА). Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности Президента. Не может руководитель страны, которая лидирует в мире, себя так вести".

"Поэтому Байден, конечно, поможет. Но на две минуты, пока видит человека, а потом никто в это ввязываться не будет. Потому что большая политика делается в тиши кабинетов", - добавил Глава государства.

Фото: БЕЛТА
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