Лукашенко высказался о приватизации госпредприятий Беларуси на примере МАЗа и КАМАЗа

– обозначил свою позицию Глава государства.Президент пояснил свои подходы на примере работы белорусского МАЗа и российского КАМАЗа.– сказал Александр Лукашенко.Он рассказал, что предлагал на первом этапе не затрагивать вопросы собственности, а создать совместное предприятие.– отметил Президент. – Где-то вы будете подтягиваться до МАЗа по отдельным узлам, агрегатам, а где-то мы будем подтягиваться до КАМАЗа. А модернизироваться надо. И у вас, что нас привлекает, кредитных возможностей больше. Поддержать это объединение, совместное предприятие. Мы, отработав 3–5 лет, увидим, как мы будем. Главное – это рынки, чтобы не было препятствий для МАЗа на российском рынке, для КАМАЗа – на белорусском рынке. И за пределами нашего белорусско-российского объединения – во Вьетнаме, Китае и так далее – будем с единых позиций".Только после этого Александр Лукашенко предлагал перейти уже непосредственно к вопросам собственности.– сказал Глава государства.