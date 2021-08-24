Лукашенко об исключении несвойственных для педагога функций: даже и говорить не хочу – если вопросы не решены, полетят головы

Президент сегодня во время Республиканского педагогического совета затронул тему статуса педагога. Он подчеркнул:
– Это актуальнейший вопрос. Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования.
Говоря о заработной плате, Президент отметил:
– С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей (правильно об этом сегодня говорили) и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Глава государства поручил Правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения. Александр Лукашенко также поручил продумать меры поддержки специалистов дошкольных учреждений и доложить об этом.
– Всё, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем. Про несвойственные для педагога функции, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего – с министра образования и профильного вице-премьера. Я больше об этом говорить не буду – запомните, – заявил Глава государства.
По словам Александра Лукашенко, статус учителя – это ведь и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату:
– Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности, профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на государственном уровне мы должны видеть таких людей и делать для них все возможное – от государственных наград до заработных плат и жилья.
Фото: БЕЛТА