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  2. Лукашенко об исключении несвойственных для педагога функций: даже и говорить не хочу – если вопросы не решены, полетят головы

Лукашенко об исключении несвойственных для педагога функций: даже и говорить не хочу – если вопросы не решены, полетят головы

Президент сегодня во время Республиканского педагогического совета затронул тему статуса педагога. Он подчеркнул:


– Это актуальнейший вопрос.  Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования.

 Говоря о заработной плате, Президент отметил:

– С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей (правильно об этом сегодня говорили) и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Глава государства поручил Правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения. Александр Лукашенко также поручил продумать меры поддержки специалистов дошкольных учреждений и доложить об этом. 

– Всё, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем. Про несвойственные для педагога функции, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего – с министра образования и профильного вице-премьера. Я больше об этом говорить не буду – запомните, –  заявил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, статус учителя – это ведь и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату:

– Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности, профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на государственном уровне мы должны видеть таких людей и делать для них все возможное – от государственных наград до заработных плат и жилья.   

Фото: БЕЛТА
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