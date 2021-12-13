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  2. Лукашенко высказался о непризнании Западом его легитимности

Лукашенко высказался о непризнании Западом его легитимности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT высказался о непризнании Западом его легитимности, назвав такую позицию "делом вкуса", сообщает БЕЛТА.


"Я и не прошу никого (за рубежом. – Прим. БЕЛТА) признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным, и согласно Конституции Беларуси в Беларуси сегодня легитимный Президент", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Все остальное, заявил Глава государства, – "дело вкуса". "Нравится им (на Западе. – Прим. БЕЛТА) такая позиция, пусть они ее и придерживаются", – добавил он.

Фото: БЕЛТА
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