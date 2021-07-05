Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.
Фото: РИА Новости
– Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист, – говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства.
–Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах, – подчеркнул Глава государства.
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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова
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