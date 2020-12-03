Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена

говорится в соболезновании.Глава государства отметил, что Валери Жискар д’Эстен заслужил признание далеко за пределами своей страны и навсегда останется в памяти как один из наиболее авторитетных представителей современности.Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Эммануэлю Макрону, родным и близким умершего, а также всему французскому народу.