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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Макаровой в связи с ее смертью, сообщили sb.by в пресс-службе Главы белорусского государства.

Фото: архив ТАСС

«Инна Владимировна прожила долгую и насыщенную жизнь, оставив яркий след в истории советского кинематографа. Созданные ею образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью», — говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Инну Макарову высоко ценили за ее талант и преданность любимому делу.
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