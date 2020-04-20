Лукашенко выразил соболезнования в связи с расстрелом жителей в провинции Канады

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с расстрелом мирных жителей в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью восприняли это известие.

— Разделяем горе и боль незаменимой утраты по безвинным жертвам этого безжалостного преступления, которому невозможно найти оправдание, — сказано в соболезновании. — Решительно осуждаем любые формы насилия, агрессии и нетерпимости.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.