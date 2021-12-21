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Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тропического циклона

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с жертвами циклона. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.


"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Филиппин в связи с трагическими последствиями тропического циклона "Раи", который стал причиной значительных разрушений и гибели большого количества людей", – отметил Глава государства.

Александр Лукашенко передал слова поддержки президенту Филиппин, родным и близким погибших, а также всем пострадавшим от удара стихии.
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Фото: РЕЙТЕР
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