Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тропического циклона

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с жертвами циклона. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Филиппин в связи с трагическими последствиями тропического циклона "Раи", который стал причиной значительных разрушений и гибели большого количества людей", – отметил Глава государства.
Александр Лукашенко передал слова поддержки президенту Филиппин, родным и близким погибших, а также всем пострадавшим от удара стихии.