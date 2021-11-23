Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии в связи с гибелью туристов в ДТП в Болгарии

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси скорбят по невинным жертвам этой страшной трагедии, среди которых 12 детей.– говорится в соболезновании.Как сообщалось, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали Струма в Болгарии, погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Всего в автобусе находилось 52 человека.