Президент сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином отметил его большой личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание, что за время каденции дипломата наши страны значительно прибавили в товарообороте. За прошлый год он составил 5,3 миллиарда долларов, а за семь месяцев этого года достиг почти трех миллиардов. Глава государства также выразил благодарность китайской стороне за помощь в борьбе с коронавирусом. И речь, по словам Александра Лукашенко, идет не только о поставках 110 тонн медицинских грузов:
– Вы нам поставили два станка по технологии производства защитных масок. Мы сегодня можем любое количество изготовить. Но самое главное, мы постоянно были в контакте с вашими врачами. Они первыми столкнулись с этой заразой и постоянно нас информировали о том, каким образом нам бороться с этой бедой. Поэтому вы сделали очень много для организации этих процессов и орден, который сегодня у вас на груди, – заслуженный орден. Это ваш личный вклад. И, естественно, это уважение Беларуси к великому Китаю. Знайте, что вы друг нашей страны и в любое время без всяких формальностей вы имеете право приехать в Беларусь, отдохнуть, вспомнить былые времена. По любой причине приезжайте к нам в Беларусь, мы всегда будем рады вас встретить.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко выразил благодарность послу Китая за помощь в борьбе с коронавирусом
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