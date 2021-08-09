Лукашенко: выехавшие за рубеж белорусы с «промытыми» мозгами принесут на Родине мало пользы

Стимулирование странами-соседками выезда граждан Беларуси за рубеж для обучения, работы или смены места жительства недопустимо и должно получить адекватный ответ с белорусской стороны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом».
– Трудно на это реагировать, очень трудно. Они мерзавцы, это плохо. Это неприемлемо ни для какой страны. Но мы же не можем против их «Абрамсов» воевать в связи с этим. Если бы они (польские власти. – Прим. ред.) ввели «карту поляка» для людей в США, их бы быстро на место поставили. Просто надо работать, наверное, с нашим населением, – сказал Глава государства.
По мнению Президента, те, кому на Западе «промыли мозги», вряд ли принесут пользу Родине.
– Мы примем меры и к тем, кто уехал туда (на Запад. – Прим. ред.) для обучения и промывания мозгов, – заявил Президент. – Я поручил министру образования: самые жесткие решения. Коль пошли на зачистку –будем чистить все. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве. Работай, мы обойдемся, ничего страшного. У нас хорошее образование, ребята хорошие. Единицы выехали, получили образование – вот там и живите. Ясно, кто учится там: сынки, внучки и прочие родственники известно кого.
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