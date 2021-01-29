Об этом Президент заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью в Белгосуниверситете. По словам Александра Лукашенко, организаторы протестных акций знали, что проиграли, потому что досрочно пришли голосовать 43 процента избирателей. И это несмотря на то, что «альтернативщики» всячески призывали людей не голосовать досрочно. В этой связи Глава государства напомнил, что еще до закрытия избирательных участков вспыхнул бунт:
– Это было спланировано заранее. Нам готовили этот «майдан», и сейчас бьют по Лукашенко. Пока живой Лукашенко – ничего у них не получится.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2034
Лукашенко: выборы наши протестующие проиграли досрочно
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