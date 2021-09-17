Лукашенко: вся наша история не раз подтверждала древнейшую мудрость: сила – в единстве

Фото: БЕЛТА
Обращаясь к участникам форума, Александр Лукашенко сказал:
– Сегодня мы впервые в истории нашего государства отмечаем новый праздник Беларуси – День народного единства. Мы этим самым возрождаем традицию вспоминать событие, вернувшее всем нам разрезанную по живому родную землю.
По словам Президента, в далеком 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах:
– Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября. Что значит этот день для нас, ныне живущих поколений? Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость: сила –в единстве.
Фото: БЕЛТА
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