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Лукашенко встретится со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, сообщает БЕЛТА.


Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника президента Венесуэлы – встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-месседж" в Национальной библиотеке Беларуси.

Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фото: архив БЕЛТА
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