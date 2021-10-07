Лукашенко встретится со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, сообщает БЕЛТА.
Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника президента Венесуэлы – встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-месседж" в Национальной библиотеке Беларуси.
Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Фото: архив БЕЛТА