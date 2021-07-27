Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий

Президент поблагодарил гостя за то, что тот откликнулся на приглашение. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть потенциал для развития ядерных технологий. В этом он убедился в свое время при посещении Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны:





– Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, все время думал, как бы нам активизироваться в этом центре. Конечно, без «старшего брата» мы этого не сделаем… Здесь хоть и были развиты определенные направления, но все-таки это было не то. И я как максималист еще тогда, в первые 10 лет своего президентства, все думал: что же мне сделать в этом центре? Я везде там побывал.



По словам Главы государства, в свое время звучали предложения отказаться от этого института, закрыть его. Настойчивые предложения на этот счет звучали с американской стороны. Александр Лукашенко пояснил свою позицию по этому вопросу:



– Я так цепко держусь за это богатство... Это дороже золота.



Сейчас предстоит изучить, на каком уровне сегодня находится исследовательская база.



– Честно говоря, не знаю сейчас, насколько высок потенциал того, что мы можем там сделать. Именно научный. Кадры решают все. Они всегда решали. Поэтому, если искренне говорить, тогда я подумал о вас, российских ученых. Это первая моя была мысль, – рассказал Президент. – Ну а поскольку тогда в общем-то и кушать было нечего, в стране пришлось заниматься всеми вопросами, я как-то от этого отвлекся. И я решил, вот вы должны приехать и мне сказать, что мне с ним делать. Или мы его закрываем, или мы там развиваем какие-то направления. Конечно, без вас мы это не сделаем.



Глава государства убежден, что с помощью российских ученых удастся найти ответы на принципиальные вопросы:



– Мы должны четко определиться: что нам делать, учитывая, что Беларусь, она и была такая, а сейчас, вы это видите, стала передовой. Мы тут как Брестская крепость стоим в этой гибридной войне, и дай Бог нам устоять. Ситуация непростая. Поэтому – начиная от мирного атома до самых современных научных разработок.



В феврале этого года между Курчатовским институтом и НАН Беларуси было заключено соглашение о сотрудничестве. Президент сказал, что осведомлен об этом:



– Огромное вам спасибо. Знаю, что вы с Академией наук первые шаги делаете. Знайте, что я ваш здесь приверженец. Я буду поддерживать все предложения.



Александр Лукашенко адресовал слова благодарности Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву:







– Дмитрий Федорович действительно много сделал, чтобы эта встреча состоялась. Я хочу, чтобы она стала исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси.



Также в адрес российской стороны прозвучали слова признательности за реализацию проекта Белорусской АЭС. Курчатовский институт вел его научное сопровождение:



– Это уже состоявшийся факт. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Как Президент России говорит, это будет серьезная поддержка и помощь за границей. Те станции, которые строятся, мы можем принимать там участие. Не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции.



Глава государства подытожил:



– Словом, очень много проблем, очень много вопросов, и я не ставлю перед собой задачу, чтобы здесь вот решить их. Я хочу, чтобы вы услышали мое мнение... Я всегда буду поддерживать вот эти серьезные инновационные высокого уровня проекты, начинания и направления в Беларуси.

