Лукашенко о взаимоотношениях с Сербией: мы были и будем надежными друзьями

- сказал Глава государства. -ответил Драгомир Карич.Обращаясь к сербскому бизнесмену, Президент подчеркнул:

- Я рад ,что вы "приземлились" в Беларуси, работаете здесь. Мне кажется, самая известная строительная компания в нашей стране - это ваша.

Александр Лукашенко признался, что всегда восхищался югославскими строителями:

- Вам удалось поднять на более высокий уровень и качество, и комфорт, и ответственность. Иногда, правда, в сроки не укладываются. Но мы рады, что у нас есть компания, которая эффективно работает.

Глава государства передал самые добрые пожелания Президенту Сербии:

- Мы как были надежными друзьями, так и будем. Как для Вучича (Александра Вучича, президента Сербии - Прим. ред), так и для народа Сербии. Ведь это наш народ.

Глава государства рассказал, что практически на каждой его встрече с Владимиром Путиным заходит разговор о Балканах:

- А на Балкане у нас кто? Сербия. Она всегда была точкой опоры для славянства, она есть и сегодня. Мы с Владимиром Путиным очень часто обсуждаем проблемы, которые у вас существуют. И настроены на хорошее сотрудничество.

Президент выразил поддержку народу Сербии:

- Знайте, что Беларусь всегда полна решимости поддерживать насколько возможно Сербию и сербский народ. Мы чувствуем и со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять. Чтобы нас на колени не поставили. Вы прошли тяжелый путь в свое время, мы это видели. Мы с тобой это видели воочию, когда сыпались на голову бомбы, когда ломали-бомбили Белград. Пройдя этот тяжелый путь, нам нужно обязательно выстоять. Мне кажется, выстоим.

- Я в этом уверен. Хочу передать вам наилучшие пожелания за ваше мужество, за то, что вы делаете для своего народа, и для международного права, для других государств, - отметил Драгомир Карич.

Фото: БЕЛТА