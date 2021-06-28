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Лукашенко встретился с исполнительным директором компании «Эмаар Пропертиз»

Президент сегодня во Дворце Независимости принял исполнительного директора компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара. Это один из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ, совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и дизайна. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Чистый капитал Мухаммеда аль-Аббара оценивается в 4,6 миллиарда долларов.


– Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице, – сказал Александр Лукашенко, приветствуя гостя. – Мы вас принимаем здесь с большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек. А потому, что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь. Руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем.

Подчеркнув, что Мухаммед аль-Аббар далеко не последний человек в руководстве ОАЭ, Александр Лукашенко констатировал тот факт, что, несмотря на сложный 2020 год, Беларусь и ОАЭ значительно прибавили в товарообороте. За прошлый год объем взаимной торговли составил 110 миллионов долларов, или 105 процентов по сравнению с 2019-м. В связи с этим Президент поинтересовался у арабского бизнесмена, не изменилось ли его желание работать в Беларуси и инвестировать в ряд проектов, которые обсуждались ранее.


Сегодня компания Emaar Properties владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров «Дубай Молл», были реализованы именно Emaar Properties.





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Фото: БЕЛТА
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