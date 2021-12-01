SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко: все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию

Лукашенко: все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию

Все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию. Об этом Президент Беларуси рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


"Почему я стал врагом для Запада: не потому, что я диктатор и прочее; потому что все площадки, на которых стояли "Тополя" (подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения. - Прим. БЕЛТА), кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы