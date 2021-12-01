Лукашенко: все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию

Все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию. Об этом Президент Беларуси рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Почему я стал врагом для Запада: не потому, что я диктатор и прочее; потому что все площадки, на которых стояли "Тополя" (подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения. - Прим. БЕЛТА), кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи", - сказал Президент.
/Будет дополнено/.
Фото: БЕЛТА