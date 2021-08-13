Лукашенко: все перемены должны быть по Конституции

Об этом Глава государства заявил в агрогородке Тихиничи, общаясь с местными жителями. В частности, Президент отметил, что некоторые уже говорят о том, что обновленная Конституция не нужна, хотя ранее кричали и требовали «перемен»:
– Хорошо. Вы тоже хотите перемен –это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон – это Конституция. Это не я придумал.
Александр Лукашенко отметил, что нынешняя Конституция вполне эффективно работает до сих пор. Но на жизнь нужно смотреть в развитии:
– За нами идет новое поколение. Жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, осталось – это труд, это хлеб.
Президент подчеркнул, что новому поколению необходимо оставить базу, на основе которой оно продолжит созидательное развитие государства:
– Оно (новое поколение. – Прим. ред.) будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя их и к власти в том числе, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть, смысл и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства. С Конституции. Это главное.
Президент напомнил, что на заре независимости Беларусь начинала свое развитие тоже с принятия Конституции, которая могла бы это развитие обеспечить. Сейчас необходимо законодательное обеспечение нового этапа развития страны:
– Пришло время – придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше – пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети.
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