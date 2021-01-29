Лукашенко: все озабочены вопросом сохранения суверенитета

Это один из ключевых тезисов начала встречи Президента со студенческой молодежью.



– Мы (власть, СМИ, разного рода аналитики) очень много в последние годы говорили о защите суверенитета Беларуси. Тезис стал почти народным. Все озабочены этим вопросом, – отметил Александр Лукашенко и задался вопросом:



– Но как тогда объяснить тот факт, что часть белорусов все-таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах. Более того – и это очевидно – представляют интересы других государств. Кто не слепой, тот это видит. Так стоят ли вашего внимания разговоры о судьбе нашей страны тех, чьи мысли и поступки сегодня полностью контролируются из-за рубежа?