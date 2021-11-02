Лукашенко вручил орден «За личное мужество» школьнику Роману Когодовскому и наградил медиков

Обращаясь к Роме, Александр Лукашенко сказал:
– Ты у нас герой. Этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий, герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден.
Общаясь с мальчиком, Александр Лукашенко высказал слова благодарности и стоящим рядом медикам, спасшим жизнь Роме:
– Вот без них, прямо тебе скажу как мужику, и тебя бы не было, и мне бы было очень стыдно. Вот этот человек, министр (Д.Л. Пиневич, министр здравоохранения. – Прим. ред.), он с тобой и с врачами пережил все то, что вы переживали вместе. Он, бедняга, и утром, и вечером отчитывался, как тебя там лечат, что у тебя нового. Я так понимаю, бывал у тебя, даже когда ты ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Поэтому эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но и совершить подвиг. Мы будем гордиться тобой и ими, потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, министр и на Запад звонил, и на Восток, и все, когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И тогда я ему сказал: если вы что-то можете – вот сделайте. И они тоже совершили подвиг. Благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем.
Глава государства тепло поблагодарил медиков, каждому под вспышки фотокамер вручил награду:
– Вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам в мире, что мы умеем делать всё. Спасибо! Молодцы!
Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом. В нем находились двое детей – 2009 и 2019 годов рождения. Двенадцатилетний Рома Когодовский на руках вынес из огня двухлетнего братика Ваню и тут же потерял сознание. 29 апреля Рому на вертолете с тяжелейшими ожогами транспортировали в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое мальчику пришлось выбираться из горящего дома.
Были предложения отправить Рому в Россию – уж очень сложная была ситуация, но Александр Лукашенко настоял: лечить будем здесь. И взял ситуацию на личный контроль. Лучшие медики страны больше ста дней сражались за жизнь юного героя. Это была мучительная, неимоверно сложная и во многом ювелирная хирургическая работа. Долгие месяцы реанимации, многочисленные операции, консилиумы с участием зарубежных коллег и экспертов, переживания и слезы родных.
Эта история, без преувеличения, всколыхнула всю страну. В Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям, неравнодушные белорусы помогали семье, оставшейся без крова. Эта поддержка добавляла сил не только врачам, но и маме Ромы. Все время лечения, больше ста дней, она находилась в палате рядом с сыном.
Наши медики спасли ребенка. За это время Рома перенес 23 операции. И ведь надо было не просто выжить. Мальчику предстояло заново научиться сидеть, ходить, говорить, писать и так далее.
21 октября Президент подписал указ о награждении Ромы Когодовского орденом "За личное мужество". Наград также удостоены врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении мальчика. Медалью "За трудовые заслуги" награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич. Благодарности Президента удостоены врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова. Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награжден медалью Франциска Скорины.
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