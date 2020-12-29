Лукашенко вручил государственные награды

– Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Высокие заслуженные награды и почетные звания – это тоже подарок вам, вашим трудовым коллективам и вашим родным. Знак признания заслуг перед государством.
Александр Лукашенко привел в пример имена известных в стране людей:
– Ордена Отечества удостоен замечательный хирург – директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Разработки мирового уровня в нелинейной оптике и лазерной физике на счету академика и теперь уже заслуженного деятеля науки Николая Казака. Фактически с нуля создал успешное инновационное предприятие Александр Бодяко, за что по праву ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Беларуси».
Высокой оценки со стороны государства награжденные удостоены за поистине прорывные достижения. Глава государства отметил это особо:
– Очень важно, что мы научились применять новейшие технологии. Вдвойне ценнее, что мы научились их создавать. Поэтому успешная история каждого из вас – лучшее подтверждение моих слов о человеке как о главном богатстве нашей страны.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что среди награжденных больше всего педагогов:
– Это люди, чья роль в обществе несоизмеримо высока. Вы лучше других знаете, что воспитание молодежи – это созидание будущего страны, сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Ведь детсадовцы и школьники сегодня – дети, а завтра – это народ. И давайте откровенно говорить: последние события показали, что нам еще есть над чем работать.
Особое внимание и отношение сегодня к работникам здравоохранения:
– Честь и хвала медикам. Неоднократно говорил и повторюсь: сейчас к ним приковано особое внимание. Так распорядилось время. Убежден, вы успешно справитесь со своими задачами. Как и аграрии, которые показали всем нам образец профессионализма и трудолюбия.
Глава государства высказал теплые слова благодарности в адрес представителей всех сфер, которые присутствовали на церемонии:
– Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: как показали события – не все… Люди в погонах, военные защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены, тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время – не все. Но все вы (награжденные. – Прим. ред.) – яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для других.
Александр Лукашенко от всей души поздравил приглашенных с заслуженными наградами и почетными званиями. Высказал им самые теплые пожелания, а также убежденность, что на нынешних достижениях они не остановятся и впереди у них новые профессиональные высоты.
Фото: БЕЛТА
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