Президент Беларуси сегодня во Дворце Независимости встретился с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой и вручил ему орден Почета. Этой награды Григорий Рапота удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко вручил Госсекретарю Союзного государства орден Почета
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