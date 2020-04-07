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  2. Лукашенко — врачам: лечите людей, мы будем вам в этом помогать

Лукашенко — врачам: лечите людей, мы будем вам в этом помогать

Об этом Президент заявил в ходе совещания о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Он обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику, а также ко всем врачам и представителям системы здравоохранения:


— Вы должны лечить людей. Точка. Если нужно успокоить общество — рассказывайте людям, как вы это делаете. Не ваши функции открывать кого-то, закрывать, арестовывать и так далее. У нас есть кому этим заниматься.

Глава государства также подчеркнул, что в любое время находится на связи, потому что болеет этой проблемой:

— В любое время мы примем решение. Не надо вам на себя брать закрытие-открытие ресторанов и так далее. У вас своих дел больше чем достаточно. Лечите людей, мы будем вам в этом помогать.

При этом Александр Лукашенко заявил, что готов при необходимости поддержать более жесткие требования контроля за контактами первого и второго уровней, которых врачи отправляют из больниц на самоизоляцию.  По его словам, некоторые не выполняют требования о самоизоляции.

— Надо — давайте ужесточим. Вы видите, мы нигде ничего не запрещаем. Человек вправе своей жизнью распоряжаться сам. Но мы как государство должны помочь ему защититься в этот период.

Фото: архив БЕЛТА
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