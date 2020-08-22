Лукашенко: впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение

Глава государства с сожалением констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. ", - заявил белорусский лидер.Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.Прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, Александр Лукашенко попросил доложить, какова обстановка и прогноз ее развития